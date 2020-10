Callejon/2: “Firenze, Iachini e Pradè decisivi nella mia scelta. Ruolo? Sono a disposizione”

Dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa (LEGGI), José Maria Callejon ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: “Ho avevo tante offerta ma Firenze mi è piaciuta come città e la Fiorentina come squadra. Il direttore e il tecnico mi hanno voluto fortemente, sono stati fattori fondamentali nella mia scelta. Il mio ruolo? Vero che non ho mai giocato nel 3-5-2 ma se il mister me lo chiederà lo farò, sono a disposizione. Lavorando e stando bene fisicamente le cose andranno per il verso giusto”.