Calciopoli, nuova delusione per i Della Valle. Condannati a pagare le spese legali

Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda

Come riportato da il Mattino, dopo 16 anni la FIGC si è vista riconoscere il pagamento delle spese legali per quanto riguarda il processo Calciopoli. La Federcalcio non si era vista, almeno fino ad oggi, riconoscere il rimborso delle spese legali sostenute per tale attività. La questione, giunta in Corte di Appello di Napoli, si è chiusa a distanza di quasi sette anni dall’inizio del procedimento. I condannati di Calciopoli dovranno versare circa 200mila euro alla FIGC.