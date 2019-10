Calci piazzati amici: Fiorentina, più della metà dei gol sono nati così

Repubblica in edicola oggi sottolinea l’importanza dei calci piazzati nella nuova gestione della Fiorentina. In passato Montella aveva portato con sè Gianni Vio, specialista assoluto. Stavolta li cura Giuseppe Irrera, che durante l’allenamento segue anche altro. In totale fino ad oggi la squadra ha segnato sette gol su dodici da rigore e calci da fermo, punizioni o angoli. Un bel bottino e una tecnica da riproporre quando non si trovano i giusti spazi per andare a fare gol.