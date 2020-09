Calamai: “Su Milenkovic inizio a preoccuparmi. Chiesa? Rocco non subisce pressioni”

Luca Calamai, noto giornalista, ha parlato delle questioni più calde in casa Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:

Continuo ad aspettarmi l’acquisto di un attaccante, ma forte. E’ indispensabile e questo credo sia anche il pensiero di Iachini. La Fiorentina non essendo la prima scelta, deve aspettare, ma sono sicuro che prima o poi arriverà. Milenkovic? Mi era stata assicurata la sua incedibilità, ma ad oggi non vedo nessun tipo di spiraglio per il rinnovo del contratto. Le continue voci sul suo futuro mi preoccupano. Queste sono alimentate dal suo procuratore, e stanno a significare che la pista che lo porta al Milan non sia del tutto chiusa. La mia sensazione è comunque che i viola stiano aspettando Commisso per compiere manovre importanti. Chiesa? Se arriva una valutazione complessiva (comprese le contropartite) idonea alle richieste della Fiorentina, Federico se ne va. Credo che la società abbia già metabolizzato la sua possibile cessione. Rocco è un presidente forte, può correre il rischio di portare i suoi top player ad un anno di scadenza. Ha la forza economica per non subire pressioni e ricatti.