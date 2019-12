Calamai su Commisso: “A Firenze c’è un superuomo, proteggiamolo. Per i fiorentini qualcosa di illogico e incredibile”

Luca Calamai è intervenuto negli studi del Pentasport di Radio Bruno e ha parlato del presidente Rocco Commisso:

A Firenze c’è un superuomo: quando il capofamiglia ci mette la faccia, si placa tutto. Il capo vi dice oggi “siamo tutti sulla stessa barca”. Lui è dappertutto, secondo me non dorme mai. Abbraccia tutti, si fa i selfie con tutti, va dove non sono mai andati gli ultimi proprietari della Fiorentina. Io lo sento, interviene, cerca di fare quadrato, dice di dargli tempo, si comporta come uno che ha vinto il decimo scudetto in dieci giorni. Ieri ha visto finalmente la squadra vincere, ma non gli è bastato. Ecco un ex juventino che è diventato più fiorentino di tanti fiorentini. Ecco, se noi facciamo quello che ha fatto Commisso in questi giorni, andiamo in vacanza dopo un mese. Uno che fa così, anche se sei di coccio, ti porta inevitabilmente ad appassionarti, a commuoverti, a chiedergli di cosa ha bisogno. E ogni giorno ci rimette. Mi ha conquistato perché è un amore cieco: proteggiamolo, vogliamogli bene. Lui in pratica fa un ciclo continuo in cui dorme 4-5 ore, non si ferma mai, sta facendo una roba talmente illogica che ha dell’incredibile, per noi fiorentini è un’esplosione di gioia. In un calcio come quello di oggi, in cui Pallotta non lo vedono da due mesi a Roma, è importantissimo. Io gliel’ho detto: “Vi ringrazio da fiorentino”. Sta facendo le cose per noi, è un rapporto di affetto totale, perché è pulito, sincero, onesto. Uno dei nostri. Tant’è che riconosce le persone, che è un grande segno di rispetto, ti porta dentro il suo mondo.