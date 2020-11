Calamai: “Spalletti allenatore giusto per il futuro, ma occhio a Juric. Vlahovic non migliora”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport ha parlato a Radio Bruno:

Dopo il pareggio contro lo Spezia una parte della società voleva cambiare Iachini ma lui disse di no. Oggi trovare un allenatore per sei mesi è difficile. A Spalletti e Sarri aggiungerei il nome di Juric, se non arrivano i primi due non mi stupirei se la Fiorentina dovesse tornare su di lui. Se potessi scegliere liberamente andrei su Spalletti, credo che oggi serva un allenatore manager come lui perchè aiuterebbe la società a trovare la sua dimensione. Vlahovic? Non sto vedendo i miglioramenti, al di là dei gol. Di testa segna poco, i giovani devono avere voglia di migliorare. Stesso discorso vale per Kouamé che arriva sui palloni alti ma non riesce a dare la frustata giusta.