Calamai: “Sogno un centrocampo composto da Castrovilli, Pulgar e Tonali. Su Montella e Chiesa…”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport ha parlato poco fa al Pentasport di Radio Bruno Toscana, ecco le sue parole:

E’ stata una settimana lunghissima, menomale si torna a giocare, l’importante domani sarà non rivedere la Fiorentina di Genova. Contro la Juventus la squadra ha trovato una sua identità, deve continuare su quella strada. Non voglio sentir parlare di sconfitta, storicamente ad inizio stagione le squadre di Gasperini sono un po’ in difficoltà e i viola possono approfittarne. Montella non sarà messo comunque in discussione dalla società in caso di risultato negativo, nel club sono consapevoli che è troppo presto, considerando la costruzione tardiva della squadra. Quest’anno non ci saranno obiettivi, ma tutti saranno comunque sotto osservazione. Castrovilli? Non possiamo pretendere che prenda per mano la Fiorentina, effettivamente ha un’enorme personalità da come gioca. Lui, Pulgar e, perché no, Tonali – per cui Joe Barone ha già messo le basi per costruire una trattativa importante – rappresenterebbero davvero un gran centrocampo. Le due questioni da affrontare quanto prima? Lo stadio e il futuro di Chiesa: prima o poi la situazione di Federico dovrà essere chiarita e definita.