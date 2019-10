Calamai: “Silenzio di Chiesa un non problema. Se sarà venduto ne arriverà uno più forte”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha fatto il punto sul momento viola: “Chiesa? E’ un non problema. Non parla perché parlerà quando avrà chiaro quello che sarà il suo percorso e il suo futuro. Qualsiasi cosa dica ora può rivelarsi un danno, i tifosi vorrebbero solo che Chiesa dicesse di voler restare a vita alla Fiorentina e lui non vuole illudere nessuno. Questa estate è rimasta più nella testa dei fiorentini che nella sua: se resterà sarò felice come tutti, se andrà via ci porterà dei soldi. Ma in questo momento la nuova società non poteva venderlo. Ora la Fiorentina è tornata ad essere padrona delle sue scelte, e tornerà in Europa se Chiesa farà benissimo. Tra 5/6 mesi vedremo, se andrà via la Fiorentina cercherà di prenderne uno più forte”. Sul calendario: “Se vinci con la Lazio faremo uno step in più di consapevolezza, l’obiettivo è arrivare a gennaio in zona Europa per anticipare i tempi e far sì che la società possa investire da subito”.