Calamai: “Se le alternative sono quelle proposte, mi tengo stretto Iachini. Chiesa? Andrà alla Juventus”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Cutrone

Quella di Cutrone non è una bocciatura. Iachini sta agendo pensando alle rotazioni, quindi trovo giusto questa scelta. Soprattutto di questi tempi è fondamentale avere un attaccante da schierare a gara in corso. Le qualità tecniche di Cutrone non si discutono, in prospettiva lo vedo anche superiore a Belotti. Non so però se la Fiorentina sia la squadra giusta per farlo rendere al massimo.

Iachini

Con la Lazio ho visto benissimo la Fiorentina. Iachini ha dimostrato che le sue squadra sanno difendere e attaccare, perché all’Olimpico i viola hanno imposto con personalità il proprio gioco. Ricordiamoci che i biancocelesti sono in piena lotta scudetto. L’allenatore merita la riconferma, lo sostituirei solo con un fuoriclasse. Emery per esempio, che ha portato il Siviglia sul tetto d’Europa. Se le alternative sono De Zerbi, Liverani e Juric, mi tengo stretto Beppe

Mercato



Alla squadra serviva un centravanti esperto, ho sempre criticato l’acquisto di Pedro. Non servono scommesse quando hai già un giocatore come Vlahovic. Serve un giocatore come Caputo, anche se molti lo prendevano in giro, a noi manca un bomber con il fiuto del gol. Sottil? Mi auguro che la Fiorentina raggiunga in fretta la salvezza, così che Riccardo e altri giocatori come Agudelo possano fare un filotto di partite dal primo minuto per acquisire continuità.

Chiesa