Calamai: “Con Callejon e Milik l’addio di Chiesa farà meno male. Tanti attaccanti hanno detto ‘no'”

Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Chiesa è fortunato nel giocare con lo stadio praticamente vuoto, con 40.000 persone sarebbe stato veramente difficile al primo pallone sbagliato. Federico non è Baggio ma neanche Bernardeschi, ha dei margini di crescita molto ampi. Secondo me andava ceduto nella stagione scorsa. È difficile preparare la partita di questa sera senza giocatori come Ribery e Pezzella, sarà difficile per Iachini. Mi sono arrivati dei segnali sul fatto che il vero mercato sarà fatto a gennaio. La Fiorentina ha la potenzialità economica per fare l’operazione Milik. Piatek non stuzzica particolarmente la società viola e De Paul non mi risulta che sia un obiettivo di Iachini. La Fiorentina ha osservato attaccanti in tutta Europa, piaceva Kean, tanti altri non hanno voluto la Fiorentina. Belotti non mi sembra che abbia forzato la mano per venire a Firenze, tanti attaccanti non vogliono venire a Firenze. La Fiorentina ha mostrato forza non accettando le basse proposte della Juventus. Se arriveranno Callejon e Milik al posto di Chiesa a me va bene