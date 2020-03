Calamai: “Salvezza nelle prossime due giornate poi mi aspetto un bel calcio. Porte chiuse? E’ un altro sport”

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno

E’ giusto giocare a porte chiuse perché il calcio deve andare incontro alle esigenze del Paese che in questo momento è in seria difficoltà, ma ci avviamo ad un altro sport, senza la presenza dei tifosi cambia tutto, possono anche essere ridimensionati i valori delle squadre. Le prossime due gare saranno vitali per la Fiorentina perché, raccogliendo punti importanti, arriverebbe la salvezza e ci sarebbe finalmente la possibilità di lavorare sul futuro con serenità. A quel punto mi aspetto che Iachini proponga un calcio da Europa, dove la Fiorentina imponga il proprio calcio all’avversario sperimentando tutte le possibili alternative che la rosa mette a disposizione.