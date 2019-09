Calamai: “Salvate il soldato Chiesa. Ecco perché è in difficoltà, altro che tristezza”

Altro che tristezza, delusione o altro. Secondo Luca Calamai, Federico Chiesa è in difficoltà in quanto arriva da un’estate complicata soprattutto dal punto di vista fisico, tra una preparazione iniziata in ritardo per colpa degli impegni con le Nazionali azzurre e partita sotto il solleone degli Stati Uniti, con allenamenti fatti a 40°. Ecco il tweet del giornalista de La Gazzetta dello Sport: