Calamai: “Ribery titolare? Scelta sbagliata. De Zerbi resti al Sassuolo”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Ribery titolare? Se non lo vedo, non ci credo. Secondo me sarebbe sbagliato farlo giocare titolare oggi. Contro il Brescia deve giocare una ventina di minuti.

La Fiorentina deve prendere esempio dall’Inter che, contro la Sampdoria, ha cercato di vincere la partita fin da subito. Tra l’altro mi sembra di vedere che tutti questi cambi producano confusione. Mi aspetto una squadra aggressiva nei primi minuti.

De Zerbi? Resti al Sassuolo. E’ uno emaniamo che ha cercato di trovare un minimo di equilibrio.

La Fiorentina si salvi il prima possibile perché poi avrà bisogno di tempo per programmare.