Calamai possibilista: “Il comunicato non è una chiusura, ma un avvertimento”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana commentando il comunicato di oggi della Fiorentina:

Commisso vuole far capire al sindaco che lo stadio alla Mercafir a queste condizioni non si fa; se il Comune ha altre opzioni è il momento di tirarle fuori. Se il sindaco non mette a disposizione altri spazi io non escludo che si ritorni all’opzione di Campi. Sono state fatte valutazioni in almeno altre 3/4 aree ma il Comune non ha mai mostrato apertura in nessun’altra direzione. Dal comunicato non emerge l’idea che lo stadio non si fa, lo vedo più come un avviso ai naviganti rivolto alla politica e al sindaco.