Calamai: “Pedro può andare via in prestito. La Fiorentina sta cercando un attaccante”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

All’inizio c’erano delle attenuanti, ora veniamo da un periodo brutto contro avversari all’altezza. Conta far risultato, non il modulo, anche perché poi ci sono Inter e Roma. Il pareggio non sarebbe una sconfitta, ma domani serve almeno un punto. La Fiorentina non può più prescindere dall’attaccante. Il futuro è Vlahovic. Pedro? Non credo che la Fiorentina possa permettersi di aspettarlo. Mi risulta che la Fiorentina stia cercando un attaccante. Ho la sensazione che Pedro sarà mandato a giocare in Brasile in prestito. Va restituito a qualche grande club brasiliano. Chiesa? Me l’aspetto non al meglio, ma con un po’ di allegria in più.