Calamai: “Non voglio immaginare Ribery in Serie B. Allenatore? Ecco chi vorrei”

Il giornalista Luca Calamai ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Antognoni l’ho chiamato per gli auguri, ad averne di persone come lui. La Fiorentina è in un momento delicato, la retrocessione va evitata perchè una macchia che poi resta sempre. Ve lo immaginate Ribery retrocesso? Il Genoa non sta bene, mi aspetto che la Fiorentina faccia risultato, ha le potenzialità per andare a vincere a Marassi. Ai viola servono almeno due vittorie. Oggi sento parlare di molti allenatori e alcuni nomi mi fanno ridere. Se io fossi Simone Inzaghi chiederei alla Fiorentina che campionato farà il prossimo anno. Io mi auguro che si riparta da Sarri. Iachini? La sua prima arma sarà la psicologia. Questa squadra con tre allenatori diversi ha fatto più o meno la stessa media punti, io penso che la squadra abbia dei limiti. L’importante adesso è arrivare all’obiettivo e poi fare piazza pulita. Marcelino? Il tecnico piace alla Fiorentina, è un allenatore moderno che fa giocare bene. Secondo me non è tutto da buttare via quello che ha fatto la Fiorentina negli ultimi anni, basti guardare le prestazioni di Lirola e Lafont in Ligue 1. Per la prossima stagione serve una seconda punta da 12-15 gol, non si può caricare il peso offensivo solo su Vlahovic. Con Sarri andrebbero cambiati tanti giocatori, Inzaghi e Gattuso potrebbero trovare un 50-60 di giocatori di loro gradimento tra quelli attuali