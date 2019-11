Calamai: “Montella non mi convince, volevo vedere Sottil”

Luca Calamai, noto giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Vedo che non si esce dall’idea del 3-5-2, e ora non mi convince, con il Lecce avrei giocato 4-3-3 con Sottil davanti. Montella è convinto che Ribery giochi meglio a due, mentre tutta la vita ha giocato a tre, sembra voler usare sempre l’usato sicuro. Chiesa? Strano pensare che da due giorni, dal gol e la festa in nazionale, non sia in condizione di giocare. Bisogna riflettere se è andato in nazionale già infortunato o no. Montella? Avrei preferito spiegasse perchè questa squadra in un mese non abbia la grinta e la gamba giusta, piuttosto che parlare delle troppe pressioni.