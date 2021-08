Calamai: “Il City ha fatto scattare l’allarme su Vlahovic. Berardi? Verrebbe”

Luca Calamai esprime il suo pensiero sul caso Vlahovic. Inoltre riporta informazioni importanti sull'interesse per Berardi

Sul caso Vlahovic: "Solo il presidente può avere le idee chiare. Io sono stato sempre convinto sulla permanenza di Vlahovic. So che ballano tanto soldi tra il giocatore e il procuratore. Il Tottenham e Atletico non possono garantire certe cifre. Mi hanno detto di avere paura solo del City, PSG e Manchester United. L'allarme è scattato quando quando si è interessato il City. Va detto che non rinnovargli il contratto dopo Prandelli è stato un errore clamoroso che non va più ripetuto, assolutamente. Se ora non riesci a convincere Vlahovic a rimanere per più di un anno, allora fai la fine di Chiesa. Mi accontenterai di un progetto biennale, senno tutti possono essere ceduti".