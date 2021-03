Calamai: “Giorno triste, le dimissioni di Prandelli avranno delle ripercussioni”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport è intervenuto a Radio Bruno. Questo il suo commento circa le dimissioni di Prandelli ed il ritorno di Iachini sulla panchina viola: “Oggi è un giorno triste, avvertivo la sofferenza del tifoso Prandelli ma non mi aspettavo le sue dimissioni. Questa decisione avrà delle conseguenze. Era consumato al pensiero di tradire quello che sente come una seconda pelle. Prandelli ha dimostrato di essere ancora un allenatore, come nel primo tempo della gara contro il Milan. Avrebbe l’esperienza e l’amore per insegnare a qualunque giovane cosa significhi giocare nella Fiorentina. Iachini? Torna come uno di servizio, ma anche lui è tifosissimo della Fiorentina”.