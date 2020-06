Calamai: “Firenze è con Commisso, e Rocco è diverso dai DV”

Luca Calamai, noto giornalista fiorentino, ha parlato ai microfoni del Pentasport:

“La ripartenza del campionato mette in bilico Beppe Iachini, e questa cosa non mi piace, perchè io mi sono schierato più volte per il tecnico. Vincolarlo a queste 12 partite mi sembra sbagliato e irrispettoso nei suoi confronti. Stadio? Visto che si è mosso il Centro di Coordinamento dei tifosi viola, si capisce che la questione è seria. Loro vivono il tifo quasi da super partes, e se entrano in campo loro vuol dire che davvero non ne possono più. Commisso è diverso dai Della Valle, non è ricattabile nel suo percorso professionale, è fuori dagli schemi e deciso. Lui adesso va a Campi, ma il problema non è quello, il problema adesso è chi si metterà da ostacolo. Firenze è con Commisso, lo ha dimostrato, e vedere tutte le foto degli striscioni in giro per il Mondo è motivo d’orgoglio”.