Calamai: “FIGC, poche idee ma confuse. Iachini? Mi sarei aspettato altre parole su di lui”

Luca Calamai de La Gazzetta Dello Sport è intervenuto a Radio Bruno Toscana sui temi della ripartenza del campionato dopo i verdetti del Consiglio Federale di oggi:

Poche idee ma confuse, ho capito solo che c’è il timore di non finire regolarmente il campionato. La quarantena di 14 giorni per tutta la squadra è una spada di Damocle non indifferente. Ho smesso di cercare una logica, ora desidero solo che si ricominci in sicurezza e presto anche con i tifosi. Siamo il Paese dei furbi e dei furbetti: è stata inasprita la pena per chi non rispetta le norme. Se si arriva a questo tipo di disposizioni allora meglio non finire davvero la stagione. Non ci dovrebbe nemmeno essere bisogno di questo tipo di spiegazioni.

E sul futuro della Fiorentina:

Iachini? Siamo convinti che andiamo incontro a un’anomalia in casa viola. Il calcio a cui ci apprestiamo non è quello vero: si gioca con il caldo, senza tifosi e ogni tre giorni. Se la Fiorentina inanella un paio di risultati subito all’inizio è salva: ma i giocatori che sanno di correre rischi fisici e non hanno motivazioni possono davvero dimostrare qualcosa? Avrei preferito una posizione più netta da parte di Commisso su Iachini, qualcosa del tipo ‘valuteremo’. Ma non si potranno trovare indicazioni su qualcosa che non è calcio. Ci dobbiamo chiedere se questo allenatore può essere quello che in una stagione senza coppe può condurre la squadra all’Europa. Ha dimostrato di saper vincere, essere benvoluto, di metterci il cuore. Perché no Iachini?

Stadio? Ora può esserci quel momento per la forzatura che serve. Commisso non ha chiuso la porta, ma va fatto ora. Altrimenti ci vorranno almeno cinque anni.