Calamai: “Commisso non se ne andrà, lo stadio si farà. Vi dico perchè”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai a Radio Bruno:

Stadio? Va fatto, non conta dove. Nessuno si deve sentire mortificato su dove sarà fatto, tutti devono contribuire. Poi esisterà un problema Franchi: cosa ne faremo? Non deve diventare il nuovo Flaminio. Io non voglio parlare di Commisso che se ne va se non si fa lo stadio perché si farà. Ma ribadisco, nessuno deve mettersi di traverso. Non serve il sostegno dei tifosi, è naturale che serve lo stadio nuovo. Credo che si farà a Campi Bisenzio, è un peccato aver perso un anno. La forza di Commisso, rispetto ad altri, è che lui non ha legami economici con l’Italia quindi può liberamente alzare la voce senza temere dispetti. Per questo motivo nessuno può frenarlo, per questo è diverso dagli altri.