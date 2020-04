Calamai: “Chiesa? Ecco il piano. Vlahovic esploderà, ma serve attaccante da 20 gol. No a Juric”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai a Radio Bruno:

Panchina viola? Sono tifoso di Beppe Iachini ma intervistando Commisso non ho colto la piena convinzione di confermarlo. Mi sembra che Iachini sia sottostimato. Ma ciò che conta è fare una scelta convinta per non ripetere l’errore fatto con Montella. Il campionato? A mio avviso non ripartirà. Chiesa? Gli offriranno un contratto 5+1 anni, la volontà della Fiorentina è chiara. Ma conta la volontà del giocatore: se vuole andare via verranno incassati 70 milioni. Quei soldi, nel caso, servirebbero per un centravanti di livello ed un regista. Juric? Non vedo perchè debba essere preso lui, se non viene tenuto Iachini ci vuole un allenatore che abbia uno status superiore. Vlahovic? Forse è stato sbagliato il percorso di crescita ma diventerà un campione. Oggi però se l’obiettivo è andare in Europa serve un attaccante da 20 gol quindi credo che alla fine Cutrone sarà sacrificato. Mercato? La Fiorentina lo farà bene, la situazione di emergenza non penalizzerà la società. Sarebbe importante convincere giocatori di alto livello del progetto della Fiorentina anche se al momento non prevede le coppe.