Calamai: “Borja? Serviva un giovane, scelta tecnicamente sbagliata. Su Fazio voci vere”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato dei temi caldi di casa viola, dal mercato al Borja Valero-bis:

Sono contento del ritorno di Borja, ma tecnicamente è una scelta sbagliata. La Fiorentina avrebbe dovuto inserire un giovane di talento e personalità. Borja mi porta in una dimensione di Fiorentina che non mi convince.

La Fiorentina riparte come se avesse terminato la pausa invernale, con gli stessi giocatori della scorsa stagione. Sono contento che gli attaccanti abbiano segnato tanti gol in amichevole. Penso che la Fiorentina – con Pezzella, Milenkovic, Ribery, Bonaventura e non solo – possa arrivare settima. Non so se l’Atalanta si ripeterà, è sempre su filo del miracolo. E ho dei punti interrogativi sulla Roma che non avrà Zaniolo per tanti mesi. C’è modo di attaccare le posizioni per l’Europa.