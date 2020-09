Calamai: “Bonaventura esclude Torreira, ma è una scelta intelligente”

Luca Calamai, noto giornalista, ha parlato del momento della Fiorentina e del mercato viola al Pentasport di Radio Bruno:

“Per Bonaventura è fatta, e non credo che adesso arrivi più Torreira. Credo che questa scelta, però, sia stata fatta insieme a Iachini, per sfruttare diversamente il tesoretto per il grande colpo. Amrabat e Pulgar hanno convinto il mister a poter giocare davanti alla difesa, sia in un centrocampo a due che a tre, e ti lasciano in mano il cash per l’attaccante. Partenze? Ho la sensazione che si stiano facendo delle riflessioni, dovute alla situazione di Federico Chiesa. In questo momento servirebbe Commisso che spiegasse con chiarezza la situazione al giocatore. Se Chiesa rimane, quello che lascerà sarà Cutrone”.

