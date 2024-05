La dichiarazioni di Urbano Cairo riguardo la squadra da tifare in finale è dettata solo da un interesse personale, visto che una possibile vittoria europea della Fiorentina potrebbe garantire la qualificazione in Conference League da parte del Torino.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.