Cagni: “Tridente? Ora sarebbe illogico. Tattica? Troppo importante per i media”

Luigi Cagni è intervenuto tramite collegamento telefonico a Radio Bruno Toscana:

Nel mondo del calcio i media stanno facendo diventare troppo importante la tattica, invece bisogna concentrarsi su quello che fanno i giocatori in campo e il compito dell’allenatore è quello di farli rendere al meglio a seconda dei ruoli. Tridente Chiesa Vlahovic Cutrone? Hanno caratteristiche completamente diverse, giocare con il 4-3-3 è abbastanza illogico in questo momento. L’allenatore, in questo caso Iachini, deve cercare gli equilibri migliori all’interno della squadra perchè in questo momento non ci sono giocatori di grandi personalità e quindi il vero leader deve essere l’allenatore.