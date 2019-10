Cagni: “Adesso Castrovilli ha anche personalità. La Fiorentina ha due allenatori, uno in campo”

L’allenatore Gigi Cagni al Pentasport di Radio Bruno:

Montella ha trovato la strada giusta con il 3-5-2. Chiesa deve costruirsi, Ribery è affermato e aiuta il suo compagno. Il francese è ancora giocatore, la Fiorentina ha scelto il rinforzo giusto che ha enormi qualità. I viola sono una delle poche squadre che hanno un allenatore in campo, Ribery è anche questo e si aggiunge a Montella che sta in panchina. Chiesa? E’ già determinate ma deve ancora mangiare tanta polenta. Ha tiro con entrambi i piedi e dribbling, sta facendo anche l’attaccante e quindi è sulla strada giusta. Castrovilli? L’ho seguito alla Cremonese, si vedeva che avesse qualità. Ma la sua evoluzione è a livello caratteriale, è cresciuto in personalità. Insieme a Tonali è un ragazzo con qualità e testa, saranno importanti per i club e la nazionale. Sono giocatori diversi da Zaniolo, basta guardarlo per capire che è un po’ ballerino.