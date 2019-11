Cagliari, entusiasmo alle stelle: tutto esaurito alla Sardegna Arena

“Sardegna Arena sold-out in occasione di Cagliari-Fiorentina, in programma oggi alle 12.30. Tutti i tagliandi sono stati acquistati (fatta eccezione per il settore ospiti dove rimarranno liberi meno di 100 posti), a riprova del grande entusiasmo che avvolge la squadra rossoblù. I botteghini dello stadio rimarranno chiusi”. Così il Cagliari ha appena ufficializzato sul proprio sito che lo stadio sarà esaurito in ogni ordine di posto per il lunch-match di oggi contro la Fiorentina. I viola si troveranno davanti un ambiente pieno di entusiasmo, un avversario in più da affrontare.