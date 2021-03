Oscar Tabarez, ct della nazionale uruguaiana, ha diramato la lista dei 35 giocatori pre-convocati per le partite contro Argentina e Bolivia, gare valevoli per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Nell’elenco è presente anche il difensore della Fiorentina, Martin Caceres, nonostante ultimamente mister Prandelli lo abbia relegato ai margini della rosa viola. La lista definitiva verrà pubblicata la prossima settimana.