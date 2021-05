Caceres o non Caceres? L’uruguagio in bilico, decisivo il nome del tecnico

El Pelado è una delle incognite del roster Viola del prossimo anno

Uno dei tanti dubbi che riguardano la Fiorentina del futuro è quello relativo a Martin Caceres. Il difensore, che ieri ha voluto salutare definitivamente Iachini, è una delle incognite della prossima stagione. Come scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione del giorno, infatti, la sua permanenza in Viola dipende da molti fattori. Uno su tutti, il nome del prossimo allenatore gigliato. In caso in cui il Pelado fosse un nome gradito, ci sarebbe poi da discutere il prolungamento del contratto. Il difensore trentaquattrenne, difatti, andrà in scadenza tra poco più di un mese.