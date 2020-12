Caceres: “Normale ricevere critiche con questa classifica. Dobbiamo vincere”

Il difensore viola Martin Caceres ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina-Genoa: “In questo periodo con Prandelli, Coppa Italia a parte, ancora non abbiamo vinto e quindi ogni partita è importante. Le critiche le affrontiamo, sono normali con questa classifica. Dobbiamo fare una buona partita per prendere i tre punti. In squadra ci sono tanti giovani e pochi anziani, ma siamo pronti, pur non riuscendo a ottenere i risultati che vogliamo“.

