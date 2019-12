Caceres: “Battiamo il Torino. Passato alla Juve? C’è solo la Fiorentina, vorrei chiudere la carriera qui”

Il difensore viola Martin Caceres ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Il giocatore ha riparlato delle critiche subite che “ci stavano”. Adesso l’obiettivo del gruppo è vincere col Torino. Nello spogliatoio, ha spiegato, non c’è preoccupazione ma voglia di ripartire. Caceres inoltre è sicuro che contro le grandi, la Fiorentina farà bene come avvenuto in questo avvio di stagione. Poi sui compagni: “Federico (Chiesa ndr) proverà a esserci, Franck ha 36 e se fosse per lui giocherebbe sempre. Mi ha colpito, come Sottil e Castrovilli” ha aggiunto. Sul passato alla Juve, Caceres spiega che non ci pensa più e che la sua testa è solo al presente e alla Fiorentina. Tuttavia ricorda i derby della Mole, gare diverse dalle altre. Il difensore assicura di voler rimanere ancora per chiudere in viola la sua carriera. Il sogno? Superare le cento presenze in Nazionale e vincere un trofeo con la Fiorentina.