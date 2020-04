C. Graziani: “Vlahovic resta ma serve una punta. Belotti? Non basterebbero 50 milioni”

L’ex viola Ciccio Graziani ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Bruno:

Sarebbe il massimo pensare di concludere la stagione: si arriverebbe ai verdetti e soprattutto vorrebbe dire aver vinto contro il virus. Io sono scettico, leggo che molti vorrebbero continuare e altri fermarsi. Ma è la comunità scientifica che ci dirà come comportarsi, in altri paesi ci sono squadre che sono già tornate al lavoro. Dobbiamo ascoltare loro perchè cosa succederebbe se si dovesse ricominciare e poi si troverebbe qualcuno positivo… Malinovski? Se l’Atalanta fosse disponibile a venderlo andrebbe preso, ma oggi vale dieci volte di più rispetto a quanto è stato pagato. Anche Paquetà è un bel profilo, ma il Milan non farà sconti. Non so quanto avrebbe senso prenderlo, comunque serve anche l’opinione di Iachini che deve indicare che giocatori gli servono per caratteristiche. La Fiorentina deve tornare sul mercato in attacco, Vlahovic rimarrà ma Cutrone non lo so. Belotti (LEGGI IL NOSTRO RETROSCENA)? Costa tantissimo, è difficile per la Fiorentina arrivare a 50 milioni. A gennaio il Torino non lo avrebbe mai venduto. Agroppi? L’ho sentito ieri per gli auguri di compleanno, è il mio fratellone. Mi ha aiutato molto, ci vogliamo molto bene.