Buso: “Questa Fiorentina può rimontare la Juventus. Castro, che peccato”

Il pensiero dell'ex viola

"Infortunio Castrovilli? Spero che non sia grave, ma dalle sue parole purtroppo non sembra essere così. È un peccato, la Fiorentina perde un giocatore centrale che ultimamente si stava esprimendo su ottimi livelli. Coppa Italia? Mi auguro ci sia rivalsa e fortuna, all'andata la Juventus ha parcheggiato il pullman, si va a Torino per segnare almeno un gol e ci sono tutte le possibilità per ribaltare la partita, anche se è difficilissimo. La squadra c'è e ha lo spirito, andrà a giocarsela alla grande. In mezzo al campo i bianconeri sono modesti".