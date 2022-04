Buso: “Italiano ha capito una cosa importante. Domani? Andrà per vincere”

L'ex calciatore Renato Buso, ha parlato della partita della Fiorentina di domani e del grande lavoro di Vincenzo Italiano

L'ex calciatore e attuale allenatore di calcio, Renato Buso, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di domani contro la Juventus: "In due partite fatte contro la Juventus, la Fiorentina ha sempre dimostrato di avere le qualità per vincere. Nella sfida d'andata i bianconeri hanno parcheggiato un pullman davanti alla porta e si sono ritrovati in vantaggio dal nulla. I Viola hanno dimostrato di potersela giocare con tutte e andrà a Torino per vincere".