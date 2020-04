Buso: “Giocare con Baggio un privilegio. Ritorno in viola? Ho accettato subito”

Renato Buso, ex giocatore gigliato ed attuale allenatore degli U18 viola è intervenuto ai microfoni del “Pentasport“ di Radio Bruno:

Baggio? Ero in camera con lui nella nostra esperienza a Firenze: è stato meraviglioso giocare con lui. La partita con la Juve e gli errori del divin codino? Dispiace, ma resta il fatto che giocammo un primo tempo incredibile. Quell’anno, il 1990, fu particolare con la cavalcata in Coppa Uefa e la salvezza in extremis. Con soli 17 giocatori fu una stagione combattuta, facemmo fatica a mantenere il ritmo in campionato. Poi dimostrammo che ci meritavamo di restare in Serie A. Poi andai alla Sampdoria di Boskov che stravedeva per me. Anche perché la Fiorentina, per verità, non fece molto per trattenermi. Al mio posto arrivò Branca. Vittorie con il settore giovanile viola? L’ultimo campionato lo vincemmo con quella squadra del 2011. Di quella quasi tutti sono stati protagonisti nel professionismo, a partire da Babacar, Piccini, Matos etc. In pochi non hanno sfondato. Molto contento di essere tornato in viola a gennaio. C’è stata l’opportunità col cambio di allenatore e la “promozione” in prima squadra di Aquilani. Ho accettato immediatamente l’offerta di Barone e Pradè di allenare questa selezione degli U18. Ci tengo davvero alla maglia viola e spero di restare nei prossimi anni.