Buso: “Adesso i viola vorranno dimostrare che non era tutto merito di Vlahovic”

L'intervento che responsabilizza i componenti della rosa viola

"Un po' di tristezza come tifoso viola, Vlahovic è un giocatore straordinario, dispiace che sia andato via a gennaio. Però sono nel mondo del calcio da 40 anni e so che adesso comanda il business e gli intermediari e procuratori sono padroni, non mi stupisco. La Fiorentina ha guadagnato quello che doveva guadagnare. Consigli? Al di là di tutto c'è la maglia. Il fatto che sia arrivato all'inizio di gennaio Piatek e adesso subito Cabral fa pensare, dietro di loro la squadra ha dimostrato di avere un certo tipo di gioco. I giocatori? Non danno mai la colpa al compagno, conoscono le situazioni, magari vorranno dimostrare che il merito non è stato solo di Vlahovic. Certo, la capacità realizzativa del serbo è stata straordinaria in questo anno e mezzo. Perché tutti alla Juve? Me lo chiedo anch'io...".