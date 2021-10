Buone notizie per Italiano: Milenkovic sta bene e festeggia con i compagni

Milenkovic sta bene ed è a disposizione. Nella giornata di ieri si allenato in gruppo e ha festeggiato i 24 anni compiuti martedì

Lo stato fisico di Milenkovic in Serbia aveva fatto preoccupare e non poco Italiano . Infatti il difensore serbo sembrava costretto a saltare il match con il Venezia. Nonostante ciò, Italiano ha trovato una bella sorpresa dal suo rientro dalle Nazionali.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Milenkovic sembra aver smaltito al meglio l'infortunio ed è pronto per guidare la difesa lunedì sera contro il Venezia. Per confermare l'ottimo stato di forma del difensore, c'è stata una piccola festa negli spogliatoi per i suoi 24 anni compiuti martedì. Italiano chiama e Milenkovic risponde presente.