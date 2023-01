Buon 2023 a tutti i nostri lettori

Inizia un nuovo anno nel quale la Fiorentina si deve confermare in Serie A e in Europa.

Inizia oggi un altro anno ancora con tante preoccupazioni: la guerra che non finisce e la pandemia che ancora non è stata domata. Il campionato tornerà fra pochissimi giorni dopo un lungo stop dedicato ai Mondiali. Nonostante tutto ciò tutto il gruppo di Violanews.com vuole augurare a tutti i lettori e al gruppo viola al gran completo i migliori auguri di Buon Anno sperando che il 2023 riporti un po' di tranquillità in Italia e nel mondo e magari anche tanti bei risultati in Italia e in Europa per la Fiorentina. Chiediamo troppo?