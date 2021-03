Budel: “Prandelli non in grado di portare ventata d’entusiasmo”

L’ex calciatore, ora commentatore per Dazn, Alessandro Budel, è intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

Fino a poco fa il Benevento era una delle rivelazioni del campionato, ma è una squadra con entusiasmo. La Fiorentina ha tutto da perdere, non ci aspettavamo i viola in questa posizione di classifica. Pippo Inzaghi? Non è un De Zerbi, ma è un allenatore pragmatico, in questa stagione si è consacrato. Il Benevento ha 26 punti, è un grande risultato fino adesso. Prandelli? Ha tanta esperienza, ma nel calcio di oggi gli manca qualcosa. Penso che si salverà senza problemi, ma la Fiorentina ha bisogno di una ventata d’entusiasmo che Prandelli non mi sembra in grado di portare.