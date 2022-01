Bucciantini: “Vlahovic? Finale soltanto anticipato. La battaglia di Commisso…”

Il parere di Marco Bucciantini sul caso Vlahovic e sulla battaglia intrapresa da Commisso

Per parlare della cessione di Vlahovic e del comunicato diramato nelle scorse ore dalla Curva Fiesole , il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La tensione nel comunicato della Curva? Non capisco il tentativo di separare la proprietà dalla dirigenza dal punto di vista concettuale, è un modo di chiamare alla riscossa Commisso ma la Fiorentina non è una squadra immobile perché si sta muovendo anche per giugno. La Fiorentina ha affrettato qualcosa che sarebbe successo più avanti ed evitare il gioco al massacro con il prezzo per Vlahovic che sarebbe sceso progressivamente.

Che ci fosse la Juve dietro si era intuito per come alcuni media si erano mossi in maniera compatta, cederlo ora è stato un modo banale per dire che la vincono sempre i procuratori. Io ho sempre pensato ad una Fiorentina con Vlahovic che andava verso l'Europa, con un appeal che poteva derivare dal fatto anche di essere riuscito a trattenerlo. Non credo che tra quindici partite sarebbe cambiato il finale, ma alla fine da parte di tutti c'è stata grande voglia di anticipare il finale ora. La battaglia idealista sul decalogo di Commisso? Questa vicenda di Ristic è stata scatenante, Commisso ha capito di averla persa, l'unico modo per vincerla era quella di tenerlo per altri 18 mesi a 800mila euro tentando di andare in Champions senza perdere troppi soldi".