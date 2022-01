Bucciantini: “L’addio a gennaio di Vlahovic mi ha sorpreso, ecco perché”

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato di molti temi caldi legati alla Fiorentina, dando il suo parere su affare Vlahovic-Juve

Sull'affare Vlahovic-Juve: "Non ero convinto di questo finale pensavo avesse sbocco a giugno. Non credevo che a gennaio potessero fare un'offerta del genere. Oggi la Fiorentina si è tolta un grande peso. Fiorentina e Juventus sono dentro lo stesso obiettivo e gli abbiamo appena dato il giocatore più forte del mercato. In questa vicenda è difficile dare un parere corretto. Sono state le società a far diventare re del calcio i procuratori, prima non funzionava così".