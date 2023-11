Bucciantini: “La forza della Fiorentina è l’idea. L’Europa è illusoria”

"A me va bene vincere anche così, come ieri. Dopo 3 sconfitte dovevi vincere, il Bologna stava benissimo, ha una punta che li fa giocare bene. La Fiorentina ha vissuto la prtita, ha sofferto e ha sfruttato le occasioni. Trovando i gol con i due giocatori che fanno la differenza. Il modulo che usa Italiano è quello che valorizza di più Nico e Bonaventura. Non si poteva chiedere di più alla Fiorentina. La squadra è partita forte in stagione per il preliminare. La Fiorentina non è forte per il suo parco giocatori, ma per la sua idea. Se fosse quella di Napoli lotterebbe per lo scudetto, e ci stiamo anche arrangiando bene. Siamo già a 6-7 terzini destri, 4 solo ieri. La corsa europea non è facile, è illusoria. Il Milan e il Napoli sono in difficoltà e quindi sei più vicino al terzo posto. Ma allo stesso tempo sei vicino al nono posto"