Bucciantini: “Castro meglio da subentrante, alla difesa manca Pezzella…”

Il noto giornalista ed opinionista interviene a poche ore dalla partita fra Sassuolo e Fiorentina, sulla possibile esclusione di Castrovilli

Castrovilli? "Si tratta di metodo di squadra, con Montella era partito alla grande, perché giocava "ad un tocco", inserendosi per trovare il goal. Quella squadra aveva ambizione di giocare molto corta e alta. Il n°10 rende meglio nella metà campo offensiva, va in debito d’ossigeno sulla lunga percorrenza. Ha fatto bene con lo Spezia, quando impiegato per metà gara, è riuscito ad entrare più volte in area di rigore. Non lo vedo migliorato in questi due anni, tra la difesa del pallone e la capacità polmonare". Problemi in difesa? "Gli interventi di Martinez Quarta sono di rara bellezza rara, ma commette degli errori anche lui. Magari passano in sordina, ma li fa. Pezzella lo vedevo come il capobanda, la forza tranquilla della squadra. Le eccellenze stavano in altri settori. Se viene a mancare il il bassista anche gli altri membri della band faticano. I valori ci sono, metterli insieme dipende dall’abilità dell’allenatore. I difensori nella Fiorentina sono tanti, così come le soluzioni, ma la responsabilità è sempre il rendimento del bassista".