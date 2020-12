Bucciantini: “A gennaio prenderei solo il Papu Gomez. Borja Valero? Sul mercato non c’è di meglio”

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini è stato ospite di Radio Toscana per analizzare il momento della Fiorentina:

La Fiorentina deve dare segnali di continuità: proseguire il trend delle ultime uscite e migliorare il gioco. Ribery e Caceres sono due giocatori fondamentali per la mentalità e l’esperienza che hanno. L’uruguaiano è un giocatore che ha indole e sa stare senza paura nella metà di campo avversaria. Quando sale e legge l’azione, si aggiunge all’attacco meglio di tutti gli altri i difensori. Kouame? Il suo problema è di natura tattica perchè in questo momento la Fiorentina non prevede una formazione con due punte più Ribery anche se sono convinto che Prandelli ci lavorerà. Kouamé non è un acquisto sbagliato. Il mercato di gennaio non può essere quello in cui costruisci la squadra, ma quello in cui sistemare cosa non va con uno-due innesti. Sarebbe da comprare Papu Gomez e poi basta. Borja Valero? Sul mercato non ne vedo tanti meglio di lui.