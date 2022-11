Bucchioni: “Vi dico chi preferirei pescare agli spareggi. Il gruppo è unito”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Bruno in collegamento telefonico:

"I possibili avversari ai playoff? Mi sembrano tutti alla portata, chi più chi meno, poi va visto come starà la Fiorentina a febbraio. Se dovessi scegliere prenderei il Bodo/Glimt, perché in quel periodo dell'anno sono fermi e sarà difficile per loro arrivare al massimo della condizione".