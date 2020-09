Bucchioni: “Stupito dal Milan, Bonaventura può giocare ancora ad alto livello”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport, in onda sulle frequenze di Radio Bruno, per dire la sua sull’operazione Bonaventura (fresco di presentazione alla stampa): “Bonaventura è un giocatore che io da allenatore avrei preso per qualsiasi squadra, da quando giocava con l’Atalanta l’ho sempre seguito con grande interesse. Speravo sarebbe venuto nel 2013, ci avevo anche parlato e mi aveva trasmesso grande carica per venire a Firenze già allora. Sono convinto anch’io che possa giocare ancora ad alto livello tante partite, perché è uno duttile, può fare tanta roba. Poi aggiungo anche che è un ragazzo che diventerà un esempio per i compagni. Soprattutto è un giocatore prezioso per quanto è stato pagato, mi stupisce che il Milan lo abbia lasciato andare via così”.