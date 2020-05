Il giornalista Enzo Bucchioni è stato il protagonista del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

Fino a pochi mesi fa nessuno si è interessato al Franchi. Adesso Campo di Marte sembra diventato un posto da santificare. Se l’Asl dovesse controllare i bagni dello stadio, lo fa chiudere. Campi Bisenzio fuori Comune? Ma quale fuori Comune, è a due chilometri da Firenze. Se lo stadio dovesse nascere a Campi Bisenzio, sarà lo stadio della Grande Firenze.

Nardella? E’ un po’ che si arrampica sugli specchi, dai tempi dei Della Valle. Mi ricordo il plastico presentato in Sala d’Arme in Palazzo Vecchio. Non penso che Nardella sia felice nel constatare che il Centro Sportivo sorgerà a Bagno a Ripoli e che, per lo stadio, la Fiorentina sta pensando seriamente a Campi Bisenzio. Avrebbe dovuto cavalcare l’idea di uno stadio nell’area metropolitana, dal momento che a Firenze non ci sono spazi. La Piana è un tutt’uno con Firenze.