Bucchioni: “Sta arrivando la Fiorentina che avevamo immaginato durante l’estate”

Enzo Bucchioni ha commentato a caldo la sconfitta per 1-2 della Fiorentina in Coppa Italia. Queste le sue parole a Radio Bruno: “Sta arrivando la Fiorentina che avevamo pensato questa estate, una Fiorentina in grado di fare un campionato tranquillo togliendosi delle soddisfazioni. Un po’ di rammarico resta per l’eliminazione perché la squadra se l’era giocata. I giocatori ora sanno quello che devono fare, stiamo scoprendo Quarta e Castrovilli ha fatto un grande secondo tempo”.